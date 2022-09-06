Бюро економічної безпеки відкрило провадження проти мільярдера Жеваго

Його підозрюють в ухиленні від сплати податків більш ніж на 90 млн грн, інформує ZN.ua.

Бюро економічної безпеки відкрило провадження проти мільярдера Жеваго
© Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки України розпочало кримінальне провадження щодо діяльності компанії, що належить одному із найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку. Його підприємство підозрюється в ухиленні від сплати податків та фактичному ненадходженні до Державного бюджету коштів в розмірі 94,6 млн грн. Про це наголошують у прес-службі БЕБ.

Як зазначається, мільярдер організував незаконну схему з відмивання коштів між своїми підприємствами. Так, гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи у іншої компанії, створюючи на папері видимість постачання товарно-матеріальних цінностей.

За даними Української правди, провадження відкрито проти мільярдера Костянтина Жеваго.

У БЕБ також повідомили про те, що аналізують фінансово-господарську діяльність на предмет економічних злочинів відносно 100 осіб.

За матеріалами: Бюро економічної безпеки /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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