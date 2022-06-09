Недвижимость в Испании: сколько стоит купить квартиру в новостройках Мадрида и Барселоны

Испания - теплая страна, где практически круглый год летняя погода. Сейчас в стране находится много украинских беженцев, которые задумываются о том, чтобы в будущем переехать в Испанию . Мы расскажем о стоимости квартир в этой солнечной стране, проанализировав объявления на самых популярных сайтах недвижимости.

Так, стоимость квартир в новостройках Мадрида, по данным realting.com, колеблется от 450 000 евро до 1 950 000 евро.

За 550 000 евро можно купить 2-к квартиру площадью 75 кв м с двумя спальнями и балконом недалеко от пляжа. Также в эту стоимость входит парковочное место 15 кв.м в гараже. Квартира полностью укомплектована мебелью.

Квартира в Мадриде с 4 спальнями на большую семью будет стоить порядка 850 000-950 000 евро. За такую сумму есть варианты жилья в центре Сан-Себастьяна, площадью 150-170 кв м. В квартирах есть полностью вся мебель, техника. Окна выходят на центр города, есть видовая терасса.

Порядок цен на квартиры в Барселоне примерно такой же, как и в Мадриде. Квартиры продаются до 1 млн евро, все, что дороже, это в основном виллы.

Купить 2-к квартиру в Барселоне площадью 29 кв м с одной спальней можно за 175 000 евро. Квартира находится в многоэтажном доме, на 5 этаже. До метро идти 7 минут. Рядом магазины, вся необходимая инфраструктура.

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