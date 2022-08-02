Попри санкції та війну 65-метрова яхта "Z" Костянтина Жеваго ходить Середземним морем - ЗМІ

Незважаючи на міжнародний розшук, санкції РНБО та п'ятий місяць агресивної війни РФ проти України, яхта українського олігарха Костянтина Жеваго із символом "Z" на борту продовжує вільно ходити Середземним морем.

Про це пишуть "Факти", інформує Апостроф.

У червні її помітили біля середземноморського острова Ібіца. У липні — неподалік французького Сан-Тропе.

65-метрову яхту "Z" вартістю 70 млн доларів на замовлення Жеваго збудувала компанія Amels у 2014 році. У 7 люкс-каютах може розміститися до 14 гостей. Серед зручностей – ліфт, сауна, SPA-салон, тренажерний зал.

Раніше Жеваго спростовував зв'язок маркування буквою "Z" із розв'язаною Росією війною. Він запевняв, що назва походить від першої літери англійської транслітерації його прізвища - Жеваго. При цьому попри війну та численні військові злочини росіян в Україні перейменовувати яхту відмовився.

Костянтин Жеваго – мажоритарний власник гірничодобувної групи Ferrexpo. В останні роки живе у Лондоні. У 2019 Офіс генпрокурора оголосив його у міжнародний розшук у справі про розтрату та легалізацію 2,5 млрд гривень через його банк "Фінанси та Кредит".

У 2021 президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти Бєлановського ГЗК, що входить до групи Ferrexpo Жеваго. Однак належного ефекту санкції не мали — Жеваго залишається у топ-3 найбагатших людей України. До війни його статки оцінювалися в 2,4 млрд доларів.

У липні 2021 Інтерпол оголосив олігарха у міжнародний розшук на запит Державного бюро розслідувань.


Іван Троянов, Апостроф





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позикуІпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику
Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахункуУкрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку
Блок рекламы


Похожие новости
Санкції проти Росії за війну в Україні: Мінфін Бельгія відзвітував щодо замороження активів РФСанкції проти Росії за війну в Україні: Мінфін Бельгія відзвітував щодо замороження активів РФ
Росія краде золото в Судані, аби фінансувати війну проти України – CNNРосія краде золото в Судані, аби фінансувати війну проти України – CNN
У Кремля закінчуються гроші, санкції стали катастрофою для економіки РФ — дослідженняУ Кремля закінчуються гроші, санкції стали катастрофою для економіки РФ — дослідження
Росіяни ризикують залишитися без солоденького: кондитери рф забили на сполох і благають ЄС зняти санкціїРосіяни ризикують залишитися без солоденького: кондитери рф забили на сполох і благають ЄС зняти санкції
Фонд, який фінансував «Північний потік-2», виходить із проектуФонд, який фінансував «Північний потік-2», виходить із проекту
Російські ювелірні вироби не потраплять під нові санкції ЄС — PoliticoРосійські ювелірні вироби не потраплять під нові санкції ЄС — Politico
Через війну в Україні у світі може здорожчати хумусЧерез війну в Україні у світі може здорожчати хумус
Гетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жильеГетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жилье
Канада посилює санкції проти Росії: відомо які промислові галузі РФ постраждають найбільшеКанада посилює санкції проти Росії: відомо які промислові галузі РФ постраждають найбільше
У росії почали сильніше відчувати санкції - ЗМІУ росії почали сильніше відчувати санкції - ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости