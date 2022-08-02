Попри санкції та війну 65-метрова яхта "Z" Костянтина Жеваго ходить Середземним морем - ЗМІ

Незважаючи на міжнародний розшук, санкції РНБО та п'ятий місяць агресивної війни РФ проти України, яхта українського олігарха Костянтина Жеваго із символом "Z" на борту продовжує вільно ходити Середземним морем.

Про це пишуть " Факти ", інформує Апостроф .

У червні її помітили біля середземноморського острова Ібіца. У липні — неподалік французького Сан-Тропе.

65-метрову яхту "Z" вартістю 70 млн доларів на замовлення Жеваго збудувала компанія Amels у 2014 році. У 7 люкс-каютах може розміститися до 14 гостей. Серед зручностей – ліфт, сауна, SPA-салон, тренажерний зал.

Раніше Жеваго спростовував зв'язок маркування буквою "Z" із розв'язаною Росією війною. Він запевняв, що назва походить від першої літери англійської транслітерації його прізвища - Жеваго. При цьому попри війну та численні військові злочини росіян в Україні перейменовувати яхту відмовився.

Костянтин Жеваго – мажоритарний власник гірничодобувної групи Ferrexpo. В останні роки живе у Лондоні. У 2019 Офіс генпрокурора оголосив його у міжнародний розшук у справі про розтрату та легалізацію 2,5 млрд гривень через його банк "Фінанси та Кредит".

У 2021 президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти Бєлановського ГЗК, що входить до групи Ferrexpo Жеваго. Однак належного ефекту санкції не мали — Жеваго залишається у топ-3 найбагатших людей України. До війни його статки оцінювалися в 2,4 млрд доларів.