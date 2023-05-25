Незважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанцію

Станція здатна виробляти більше половини ресурсу, що споживається областю.

Біля Тилігульського лиману на Миколаївщині компанія «ДТЕК-Енерго» добудувала першу чергу великої вітроелектростанції. Очікується, що вона дасть майже 4000 млн. кВт·г електроенергії. Про це пише Ігор Маскалевич у матеріалі "В Україні запущено велику ВЕС. Думаєте, гроші на вітер?"

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На початок війни було встановлено шість турбін із майже двох десятків першої черги, що планувалися. Загалом весь проект на чотири черги передбачає понад 80 турбін. Очікувалося, що монтуватимуть їх чотири крани під контролем датської компанії Vestas. Проте, з початком вторгнення іноземці зупинили будівництво, перспективи використання спеціальних монтажних кранів також розтанули. Але щойно окупантів відкинули від Миколаєва, будівництво відновилося. Хоча монтаж 120-тонної гондоли із шестимегаватним генератором та 80-метрових лопатей на висоті 125 метрів — і без війни річ не дуже нудна, інформує ZN.ua .

Дві третини установок монтували прямо під час війни зібраним майже на коліні краном, який його творці й не думали використовувати для монтажу багатотонних вантажів на висоті кількох київських висоток.

ДТЕК вже заявила, що добудує станцію до намічених майже 500 МВт. Це вже 1,7 млрд кВт·год вироблення, або більше половини споживання усієї Миколаївської області.