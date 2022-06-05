Распродажа квартир в Буче и Ирпене: озвучены цены на вторичную недвижимость

Рынок недвижимости в Киевской области постепенно начинает восстанавливаться, однако до довоенных показателей по количеству сделок ему еще далеко. Из-за проблем с инфраструктурой в некоторых пригородах цены на покупку жилья упали в среднем на 10%. Например, в Буче и Ирпене многие владельцы жилья хотят продать свои квартиры, но спроса особо нет. Эксперты по недвижимости ожидают, что в середине лета ситуация изменится.

Украинцы распродают квартиры в Буче и Ирпене: озвучены цены на вторичную недвижимость

Так, некоторые владельцы квартир в Ирпене и Бучи, которые были оккупированы месяц роSSийскими военными, переехали в Европу, и хотят продать свою недвижимость. Пока что они не снижают цены, но скоро придется это сделать, убеждены эксперты.

Некоторые люди чисто психологически не готовы возвращаться в свои квартиры и дома, в которых находились оккупанты.

Прирост объявлений по продаже жилья в Буче и Ирпене за последний месяц составляет примерно до 10%. Некоторые квартиры "продаются срочно".

Средняя стоимость 1-комнатных квартир, выставленных на продажу в Ирпене, составляет 40-45 тысяч долларов за 35-40 квадратным метров. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке тут составляет 900 – 1050 долларов.

В Буче однокомнатные квартиры продаются еще дешевле - за 30-35 тысяч долларов при средней стоимости квадратного метра 750 – 900 долларов.

Украинцы распродают квартиры в Буче и Ирпене: озвучены цены на вторичную недвижимость
Эксперты рынка прогнозируют, что стоимость жилья в особо пострадавших от роSSийской оккупации пригородах Киева снизится минимум на 30%. Однако за копейки никто продавать недвижимость не будет.

Спрос на жилье вырастет, когда в пригородах полноценно заработает жилищно-коммунальное хозяйство и с дорог уберут остатки военной техники.

Однако, чтобы вернуть прежнюю обстановку Буче и Ирпеню, понадобится не менее 2 лет. За это время там достроят новое жилье и реконструируют разрушенное.

Ранее сообщалось, что в Бородянке Киевской области заселили первую очередь модульных домиков, построенных для людей, потерявших свое жилье.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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