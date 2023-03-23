В Україні арештували гелікоптер Жеваго (відео)

Правоохоронці ініціювали арешт гелікоптера, опосередкованим власником якого є акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Фото: nashigroshi.org

Повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

Було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту.

«У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що топменеджери банку організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Арешт на майно

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема: акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості.

Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.