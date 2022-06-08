Аренда квартир в Ирпене: как изменились цены на недвижимость

Ирпень ожил после роSSийской оккупации, и в город уже вернулось много местных жителей. Аренда жилья в пригороде столицы также возобновилась. Спрос упал, однако хозяева предлагают много разных вариантов жилья по приемлемым ценам. Рассмотрим объявления по аренде однокомнатных квартир в Ирпене по состоянию на начало июня.

Так, аренда самых дешевых 1-к квартир в Ирпене стартует от 3000 грн. За такую цену можно снять скромное жилье возле вокзала площадью 30 м кв, либо меньше.

Есть сейчас на рынке варианты и за 3 500 грн - 4700 грн. Например за 4 700 грн в Ирпене можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 20 м кв. с ремонтом, мебелью, и всей необходимой инфраструктурой поблизости (автобусные остановки, магазины, аптеки, школа, салон красоты).

Начиная от 5000 грн, в Ирпене можно снять среднюю по площади 1-к квартиру с хорошим ремонтом от 20 до 40 м кв. Все квартиры сдаются с мебелью. Стоимость коммунальных услуг оплачивается отдельно.

Квартиры площадью от 45 кв м и больше сдаются в среднем за 7 000 грн в месяц. Площадь таких квартир также составляет более 32-34 м кв. Многие из этих квартир сдаются ближе к центру города.

Самые дорогие квартиры в Ирпене сдаются в новостройках. Цены колеблются от 10 000 до 12 000 грн. Как правило, это жилье площадью 40-45 м кв., полностью со всей мебелью.

Ранее сообщалось, за сколько можно купить квартиру в Ирпене в военное время.