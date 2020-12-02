Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"

Плавучий кран LK-600, с помощью которого сводились конструкции Подольско-Воскресенского моста в Киеве, выехал из Турции в Украину.

Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"
Фото: @kranzahary

К строительству Запорожского моста будет привлечен 148-метровый плавучий кран LK-600 ("Захарий").

Об этом сообщает "Укравтодор".

"Речной несамоходный плавучий кран плывет в Украину из Стамбула. 148-метровая машина будет привлечена при строительстве флагмана «Большого строительства» - мостовых переходов через Днепр и Старый Днепр в Запорожье", - говорится в сообщении.

Запорожский мост - общее название 9-километровой магистрали непрерывного движения, которая состоит из шести транспортных развязок, включающих 27 искусственных сооружений, в том числе - два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Это один из самых известных долгостроев страны. В 2020 году программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" позволила возобновить строительство переправы. "Укравтодор" рассчитывает завершить строительство Запорожского моста за два года.

Отмечается, что кран LK-600 нужен для транспортировки секций моста от площадки сбора в районе Кривой бухты. Маршрут составляет 6 км по реке Днепр. Всего запланирована транспортировка шести секций, общей массой 4 334 т.

LK-600 - самый мощный в Европе. Его грузоподъемность после модернизации составляет 800 т. Вес - около 3 000 т. Но это не мешает ему работать на мели: для прохода по речному мелководью у крана существенно снижена осадка, в полном грузе с балластом она составляет 2 метра. Для прохода под мостами уменьшена высота при транспортировке.

Машину построили в 2009 году на киевском судостроительном заводе "Ленинская кузница". Максимальная высота, на которую кран может поднять груз, - 75 м.

С 2017 года плавкран работал в Турции.

Сейчас правый и левый берег Запорожья связаны между собой мостами Преображенского (мостовой переход, идущий через Хортицу) и плотиной ДнепроГЭС. Также с правого берега на Хортицу ведет арочный мост, на левый берег затем нужно ехать через мост Преображенского.

Летом 2019 года на объект приезжал президент Зеленский, а осенью - бывший в то время премьер-министр Алексей Гончарук. Последний пообещал через год-полтора построить одну сторону моста. Это позволит пустить движение транспорта по новому мосту в одну сторону в три полосы, а по мосту Преображенского - в другую.

Для завершения всех необходимых работ потребуется около четырех лет.

Напомним, в ноябре 2011 года 93-метровый плавучий кран LK-600 "Захарий" упал в воду во время работ на Подольском мосту в Киеве, а весной следующего года его отбуксировали в Николаев на ремонт.

В сентябре 2014 года в Николаеве в ночь на 2 сентября представители коммерческой компании самовольно отбуксировали с территории ОАО "Завод Океан" кран "Захарий".

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