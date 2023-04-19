Уряд взяв кредит на відновлення мостів та «Миколаївводоканалу»

На Київщині планують відновити шість мостів.

Уряд затвердив проект угоди із «Сітібанком», яка дозволить Україні отримати 31 млн євро на відбудову шести мостів і шляхопроводів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Урядовий портал, інформує ZN.ua.

За його словами, це проекти в Київській області, які покращать логістику та сприятимуть поверненню життя на деокуповані території.

Шмигаль очікує, що проекти повинні реалізувати вже цього року, а кошти освоїти ефективно та прозоро.

Крім того, Уряд схвалив рішення, що дозволить продовжити проект із Європейським інвестиційним банком для відновлення «Миколаївводоканалу», що допоможе покращити систему водопостачання та водовідведення у місті, «особливо в контексті руйнувань, які вчинили там російські терористи».

Також Світовий банк допоможе реалізувати ряд інших проектів - проект Re-Power на 500 мільйонів доларів - щодо відновлення енергетики та систем теплопостачання в українських містах.

У сфері транспортної інфраструктури — RELINC. Бюджет програми 585 мільйонів доларів. У сфері охорони здоров’я та відновлення лікарень — проект Heal Ukraine. Загальний обсяг програми — 368 мільйонів доларів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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