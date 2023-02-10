Зміни в закон про компенсації за житло передбачають штучне підняття цін на ринку нерухомості

Нова редакція законопроекту № 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій спричинених військовою агресією Російської Федерації в разі його ухвалення створить надмірний попит на житлову нерухомість, а сам ринок забудови буде хаотичним, вказує проектний менеджер Transparency International Ukraine Володимир Даценко.

Експерт проаналізував зміни до законопроєкту перед другим читанням та виявив, що він вигідний виключно для забудовників.

Зокрема громадяни, які отримають сертифікат на компенсацію, зможуть скористатись ним лише придбавши житло.

«Це стимулюватиме надмірний попит на житлову нерухомість. Неможливість відчужувати майно протягом 5 років також дозволить штучно утримувати високу вартість нерухомості, адже це впливає на баланс попиту/пропозиції на ринку. Обмеженість терміну дії житлових сертифікатів і знецінення сертифікату через інфляційні процеси підігріватиме ринок нерухомості. Як наслідок громадяни будуть змушені погоджуватись в тому числі на невигідні ціни або умови на ринку, аби якнайшвидше використати сертифікат», - вказує експерт.

Як наслідок забудовники отримають штучно роздутий попит на ринку щонайменше на п’ять наступних років.

«В поєднанні зі скандальним законопроектом 5655 процес будівництва може стати масштабним і хаотичним. Є враження, що 5655 створювався саме під 7198, або в єдиному фарватері. Бо складно знайти іншу мотивацію для такого термінового перерозподілу повноважень і інсталяції приватного містобудівного нагляду на ринку будівництва посеред війни», - наголошує Даценко.

Водночас від таких змін в законі програє і держава та органи місцевого самоврядування, які не матимуть змоги провести рівномірну відбудову міст, які зазнали істотних руйнувань разом із житловою забудовою, яка є невід’ємною частиною інфраструктури міста.

Виглядає на те, що кошти будуть виділятися не на реальні потреби громадян і держави, а на стимулювання ринку житлової нерухомості. Як наслідок надмірний тимчасовий попит призведе до зростання цін на будівельні матеріали, і призведе до здорожчання всієї відбудови.

«Штучний попит на ринку житлової нерухомості призведе до того, що велика частка житла не буде затребувана в майбутньому», - зазначає експерт.