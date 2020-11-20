Таскомбанк начал продавать памятные монеты НБУ

Коммерческий Таскомбанк Сергея Тигипко начал продажу памятных монет и сувенирной продукции Национального банка. Об этом говорится в сообщении регулятора в фейсбуке.

Фото: ukrinform.ru

Где можно купить монеты НБУ

Купить нумизматическую продукцию Нацбанка также можно через другие банки-дистрибьюторы — Ощадбанк, Укргазбанк и Радабанк.

Напомним

Национальный банк Украины выставил на продажу лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривна общим весом 40,19 тонны.

23 мая Нацбанк возобновил выпуск каталога «Банкноты и монеты Украины», на публикацию которого ожидают нумизматы, коллекционеры и все, кто интересуется историей и настоящим денежного обращения в Украине.