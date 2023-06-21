Іпотечний портфель "Аркади" купив "ТАСкомбанк" Тігіпка

В аукціоні прийняли участь два учасника.

Фонд гарантування вкладів продав на голландському аукціоні (з пониженням ціни) права вимоги за 400 договорами по кредитах фізосіб банку "Аркада", ярий став банкрутом. Стартова вартість лота була 182,20 млн грн, а перемогла ставка 45,55 млн грн, свідчать дані Prozorro.Продажі.

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Актив зацікавив двох учасників: колекторську компанію "Цикл фінанс" Олександра Правника і "ТАСкомбанк" Сергія Тігіпка. Переможцем став ТАСкомбанк, інформує ZN.ua .

До складу лота, який виставив на продаж Фонд гарантування, увійшов кредитний портфель фізичних осіб банку "Аркада": 399 кредитів забезпечені іпотекою, один – беззаставний. Усі кредити є гривневими.

96,4% портфелю за сумою заборгованості – це кредити, видані в період 2016-2019 років. У заставі 97,3% портфелю перебуває житлова нерухомість, решта 2,7% – комерційна нерухомість. Понад 97% портфелю за сумою заборгованості забезпечені нерухомістю у Києві.

Станом на кінець травня 89,3% кредитів не мали прострочення, ще 8,8% мали прострочення платежу від 90 днів до одного року.

Зазначається, що кошти, одержані від продажу цих активів "Аркади", будуть направлені на розрахунок із кредиторами банку.