Криптомильярдер сравнил Bitcoin с «пузырем» и разбавил свой портфель другими криптовалютами

Делать ставку исключительно на Bitcoin рискованно, поскольку эта первая криптовалюта, которая оказалась очень успешной, может потерпеть и крах. Такое мнение высказал ветеран Bitcoin-индустрии и миллиардер Брок Пирс в интервью Fox Business .

«Bitcoin может свалиться до нуля. Здесь бинарный результат. Будет либо $1 млн за BTC, либо ноль. Или первое, или второе, поэтому не стоит вкладывать все в первую криптовалюту», — заявил он.

Пирс считает, что нынешний «криптовалютный ландшафт» очень похож на историю с пузырями в акциях технологических компаний в конце XX века.

«Ситуация очень похожа на 1999 год. Рынок сейчас находится в такой же фазе. И что тогда произошло? После пузыря доткомов появились eBay, Amazon и другие интересные компании, но многие бизнесы разорились. Но это не значит, что цифровые активы нереальны и не играют важную роль в нашем коллективном будущем», - отметил миллиардер.

Пирс признался, что диверсифицировал свой портфель в первую очередь за счет Ethereum. Он также сделал ставку с "девятью нулями" на EOS, конвертировав в криптовалюту все акции Block.one.

«Помимо прочего меня очень интересует, что происходит на рынке неизменных токенов. Я участвовал в покупке и запуске NFT.com», – добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Госфинмониторинг выявил признаки того, что РоSSия использует криптовалюты для обхода санкций.