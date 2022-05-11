Криптомильярдер сравнил Bitcoin с «пузырем» и разбавил свой портфель другими криптовалютами

К более поздним криптовалютам миллиардер не такой критичный, информирует ZN.ua.

Криптомильярдер сравнил Bitcoin с «пузырем» и разбавил свой портфель другими криптовалютами
© unsplash/silverhousehd

Делать ставку исключительно на Bitcoin рискованно, поскольку эта первая криптовалюта, которая оказалась очень успешной, может потерпеть и крах. Такое мнение высказал ветеран Bitcoin-индустрии и миллиардер Брок Пирс в интервью Fox Business.

«Bitcoin может свалиться до нуля. Здесь бинарный результат. Будет либо $1 млн за BTC, либо ноль. Или первое, или второе, поэтому не стоит вкладывать все в первую криптовалюту», — заявил он.

Пирс считает, что нынешний «криптовалютный ландшафт» очень похож на историю с пузырями в акциях технологических компаний в конце XX века.

«Ситуация очень похожа на 1999 год. Рынок сейчас находится в такой же фазе. И что тогда произошло? После пузыря доткомов появились eBay, Amazon и другие интересные компании, но многие бизнесы разорились. Но это не значит, что цифровые активы нереальны и не играют важную роль в нашем коллективном будущем», - отметил миллиардер.

Пирс признался, что диверсифицировал свой портфель в первую очередь за счет Ethereum. Он также сделал ставку с "девятью нулями" на EOS, конвертировав в криптовалюту все акции Block.one.

«Помимо прочего меня очень интересует, что происходит на рынке неизменных токенов. Я участвовал в покупке и запуске NFT.com», – добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Госфинмониторинг выявил признаки того, что РоSSия использует криптовалюты для обхода санкций.

По материалам: Fox Business /

Лия Ильченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезонеАндрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезоне
Учет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую системуУчет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую систему
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
Британия ввела санкции против металлургической и горнодобывающей АбрамовичаБритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей Абрамовича
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство предоставило портфельные гарантии банкам-кредиторам для поддержки предпринимателейПравительство предоставило портфельные гарантии банкам-кредиторам для поддержки предпринимателей
После вывода с рынка роSSийских банков портфель проблемных кредитов снизился на 46 миллиардовПосле вывода с рынка роSSийских банков портфель проблемных кредитов снизился на 46 миллиардов
Цена войны: роSSийский производитель "Дихлофоса" и лака "Прелесть" вынужден продать свой завод за менее 500 долларовЦена войны: роSSийский производитель "Дихлофоса" и лака "Прелесть" вынужден продать свой завод за менее 500 долларов
Meta (Facebook) Цукерберга продала свой криптовалютный проект за $200 миллионовMeta (Facebook) Цукерберга продала свой криптовалютный проект за $200 миллионов
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Стоимость продовольственной корзины в Украине и Польше: экономисты сравнили, у кого вышеСтоимость продовольственной корзины в Украине и Польше: экономисты сравнили, у кого выше
Золото теряет свой статус защиты от инфляции, предупреждают инвесторыЗолото теряет свой статус защиты от инфляции, предупреждают инвесторы
Забытый Bitcoin-кошелёк неожиданно «ожил» впервые с 2010 года — за это время его содержимое подорожало в 750 тыс. разЗабытый Bitcoin-кошелёк неожиданно «ожил» впервые с 2010 года — за это время его содержимое подорожало в 750 тыс. раз
Биткоин пробил свой исторический максимум и стоит более $66 тысячБиткоин пробил свой исторический максимум и стоит более $66 тысяч
Биткоин превысил 60 тысяч долларов и готовится побить свой апрельский рекордБиткоин превысил 60 тысяч долларов и готовится побить свой апрельский рекорд
Последние новости
Подгружаем последние новости