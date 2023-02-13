Криптосервіс LocalBitcoins повідомив про закриття. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Криптозима дала про себе знати

P2P-платформа, яка пропрацювала понад 10 років, не змогла подолати всі труднощі криптозими і змушена припинити свою діяльність, йдеться у зверненні до клієнтів.



LocalBitcoins — це фінська платформа обміну фіатних валют на біткоїн, заснована в 2012 році. За інформацією на сайті компанії, річний обсяг торгівлі на LocalBitcoins становив близько $2,3 млрд. Сервіс мав 8 млн клієнтів із 190 країн та підтримував понад 150 способів оплат.



З 9 лютого на платформі зупинено реєстрацію нових користувачів. Торгівля та всі операції у криптогаманці LocalBitcoins крім виведення коштів буде припинено 16 лютого.



Після 17 лютого клієнти LocalBitcoins зможуть увійти до системи лише для виведення своїх активів, який буде доступний протягом 12 місяців.