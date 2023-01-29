Закриття ФОП під час воєнного стану: як можна це зробити

Через військове вторгнення Росії в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури. Деякі українці, які вели підприємницьку діяльність, вирішили її закрити. «24 канал» розповів , як можна закрити ФОП у «Дії»

Чи можна закрити ФОП у «Дії»

В Україні спростили процес закриття для ФОПів. Це можна зробити за декілька хвилин у «Дії». Раніше потрібно було заповнювати 58 полів, тепер – всього 12.

Щоб закрити ФОП необхідно:

Мати цифровий електронний підпис. Його можна зробити у ЦНАП, ПриватБанку або іншій установі, акредитованій для сертифікації ключів. Зі списком таких установ можна ознайомитися на сайті Центрального засвідчувального органу. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та заповнити реєстраційну картку.

Центрального засвідчувального органу. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та заповнити реєстраційну картку. Зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису.

«Дія» за допомогою електронного підпису. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Вся важлива інформація вже зберігається в системі – необхідно лише перевірити чи правильна вона та підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора, інформацію про закриття буде також надіслано до податкової служби.

Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОПа з’явиться у кабінеті. Також його відправляють електронною поштою.

Важливі умови для закриття ФОП: що треба знати

Закрити ФОПа можна лише за умови, що ви сплатили всі податки, навіть за місяць, коли закриваєте. У державній фіскальній службі потрібно дізнатися чи є у вас непогашені податки та сплатити, якщо такі є. Тільки тоді вас знімуть з обліку у Центрі обслуговування платників податків за місцем реєстрації. На порталі «Дія» пояснюють як це відбувається.