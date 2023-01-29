Закриття ФОП під час воєнного стану: як можна це зробити

ФОПи мають право закрити свою діяльність.

Закриття ФОП під час воєнного стану: як можна це зробити
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Через військове вторгнення Росії в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури. Деякі українці, які вели підприємницьку діяльність, вирішили її закрити. «24 канал» розповів, як можна закрити ФОП у «Дії»

Чи можна закрити ФОП у «Дії»

В Україні спростили процес закриття для ФОПів. Це можна зробити за декілька хвилин у «Дії». Раніше потрібно було заповнювати 58 полів, тепер – всього 12.

Щоб закрити ФОП необхідно:

  • Мати цифровий електронний підпис. Його можна зробити у ЦНАП, ПриватБанку або іншій установі, акредитованій для сертифікації ключів. Зі списком таких установ можна ознайомитися на сайті Центрального засвідчувального органу. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та заповнити реєстраційну картку.
  • Зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису.
  • Заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Вся важлива інформація вже зберігається в системі – необхідно лише перевірити чи правильна вона та підписати заяву за допомогою електронного підпису.
  • Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора, інформацію про закриття буде також надіслано до податкової служби.
  • Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОПа з’явиться у кабінеті. Також його відправляють електронною поштою.

Важливі умови для закриття ФОП: що треба знати

Закрити ФОПа можна лише за умови, що ви сплатили всі податки, навіть за місяць, коли закриваєте. У державній фіскальній службі потрібно дізнатися чи є у вас непогашені податки та сплатити, якщо такі є. Тільки тоді вас знімуть з обліку у Центрі обслуговування платників податків за місцем реєстрації. На порталі «Дія» пояснюють як це відбувається.

Слід зазначити, що у зв'язку з воєнним станом ФОП може не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі йому не нараховуватиметься страховий стаж, котрий потрібен для виходу на пенсії. Також зараз діє пільга зі сплатою 2% податку від доходу, яку планують скасувати навесні цього року, інформує ZN.ua.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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