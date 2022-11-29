Банк Японії повідомив про збиток понад $6 мільярдів від володіння держоблігаціями

Банк Японії станом на кінець вересня 2022 року отримав нереалізований збиток від інвестицій у японські державні облігації у розмірі 874,9 млрд ієн ($6,33 млрд). Про збитки від володіння бондами регулятор повідомив уперше з 2006 року, повідомляє MarketWatch.

Банк Японії повідомив про збиток понад $6 мільярдів від володіння держоблігаціями
Фото: forbes.ua

Зокрема, у листопаді ФРС вчетверте поспіль підняла ставку на 75 б.п. — з 3,25% до 3,75 4%. Для американського регулятора це стало шостим підвищенням ставки із початку 2022 року.

У жовтні ЄЦБ також вирішив підняти ставку на 75 б.п., до 2%, що стало максимумом за останні 13 років. Європейський регулятор заявив, що має намір і надалі посилювати грошово-кредитну політику, щоб тим самим повернути інфляцію до цільових 2%.

Проте Банк Японії у жовтні знову зберіг облікову ставку на рівні -0,1% річних. Негативна ставка, яка має стимулювати економічне зростання, діє в країні з 2016 року. На цьому тлі у вересні прибутковість 10-річних облігацій зросла до 0,25% — це граничний рівень, встановлений Банком Японії.

Надм’яка грошово-кредитна політика в Японії також негативно вплинула на ієну. 21 жовтня курс уперше з 1990 року зріс понад 151 ієну за долар. І хоча надалі японській валюті вдалося відіграти частину втрат, з початку року ієна впала приблизно на 20%.





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