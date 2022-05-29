Укрепление рубля: Невзоров сравнил РоSSию с подводной лодкой «Курск»

По его мнению, за железным занавесом доллар не нужен.

Укрепление рубля: Невзоров сравнил РоSSию с подводной лодкой «Курск»

РоSSийский журналист Александр Невзоров объяснил, почему роSSийский рубль по отношению к доллару рекордно укрепился, а существенные послабления Центробанка РФ не принесли результата.

По его мнению, в РоSSии рекордное укрепление нацвалюты связано с импортом: спрос на импортное «обвалился» на 89%. Такое падение импорта сократило спрос на валюту на $1.35 млрд. в день.

То есть из-за санкций Запада импортеры не могут ввозить импортные товары так, как это было до войны в Украину.

«Только этим и объясняется волшебная дешевизна доллара, вызывающая восхищение россиян. По тому железному занавесу, который опускается между Россией и цивилизацией, никакие доллары вообще не будут иметь цены и смысла. Когда речь заходит о «цене доллара», нужно сразу задать только один вопрос: где? Как вы считаете, сколько стоил доллар на подлодке «Курск» 12 августа 2000 года? Вот и оно», – написал Невзоров.


Середа Елена, ZN.ua

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