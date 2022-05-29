Укрепление рубля: Невзоров сравнил РоSSию с подводной лодкой «Курск»

РоSSийский журналист Александр Невзоров объяснил , почему роSSийский рубль по отношению к доллару рекордно укрепился, а существенные послабления Центробанка РФ не принесли результата.

По его мнению, в РоSSии рекордное укрепление нацвалюты связано с импортом: спрос на импортное «обвалился» на 89%. Такое падение импорта сократило спрос на валюту на $1.35 млрд. в день.

То есть из-за санкций Запада импортеры не могут ввозить импортные товары так, как это было до войны в Украину.