РоSSия, как и ожидалось, за последние 6 месяцев претерпела наибольшую эмиграцию миллионеров. До конца 2022 г. РФ могут покинуть 15 тысяч миллионеров. Об этом говорится в прогнозе лондонской консалтинговой фирмы по миграции Henley & Partners, пишет ЭП.

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Миграция миллионеров

По ее оценкам, из РоSSии может уехать 15% всех жителей с капиталом от $1 млн. В 2022 году поток эмигрантов будет на 9500 человек больше, чем в допандемийном 2019 году, ожидают аналитики.

Гендиректор Henley & Partners Юрг Штеффен заявил, что до конца года ожидается, что 88 000 миллионеров переедут в новые страны, что на 22 000 меньше, чем в пандемию в 2019 году.

«За последние десять лет количество богатых людей, эмигрирующих из РоSSии, неуклонно росло каждый год. Это стало ранним предупреждением о проблемах, с которыми сталкивается страна.

Исторически сложилось так, что большим коллапсам стран обычно предшествовал ускоренный отъезд богатых людей", — отметил в беседе с The Guardian Эндрю Амоилс, руководитель отдела исследований New World Wealth, подготовившей данные для Henley & Partners.