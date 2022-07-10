Пенсії в рублях: стало відомо, як вчинять з українцями, які погодились на російські виплати

Багато українців на окупованих територіях почали отримувати пенсії в рублях. Проте своїх виплат від України вони не втратять. Як тільки їх буде звільнено, або вони опиняться на підконтрольній території, вони почнуть отримувати українські пенсії.

Стало відомо, як вчинять із виплатами українців, які отримують пенсії в рублях від окупантів

Про це стало відомо із роз'яснень юристів, отриманих radiosvoboda.

Через війну багато українців, що опинились на окупованій території, не мають змоги отримувати виплат від українських роботодавців та від Пенсійного фонду України. Особливо боляче окупація вдарила по пенсіонерах, які отримували виплати через Укрпошту. Зараз поштовий оператор об'єктивно не має змоги доставити їм гроші. Не набагато ліпші справи й у тих громадян, які отримують пенсії через банки. Гривні на їхні рахунки надходять, але купити щось за них на окупованій території стає дедалі важче.

Окупанти всіляко намагаються відірвати населення поневолених територій від України, штучно нав'язуючи розрахунки в російській валюті. "Живих" гривень там тепер не роздобути. А безготівкові розрахунки там вкрай ускладнені. Причому не тільки в українській валюті, але й у російській. Можливості купити щось за гривні стає дедалі менше. Таким чином, багато українців мусять погодитись на виплату російської "пенсії" в рублях, аби хоч якось прожити.

Стало відомо, як вчинять із виплатами українців, які отримують пенсії в рублях від окупантів

Причому, як повідомляють звідти, усім пенсіонерам дають однакові виплати – по 10 тисяч рублів. Це називається в них не пенсією, а допомогою. Тож, аби вижити, люди змушені брати такі виплати.

Водночас, ніхто їх за це не позбавлятиме української пенсії, каже адвокат Ганна Рассамахіна. І ніхто не збирається навішувати на них ярлики запроданців і колабораціоністів.

Навіть більше, цим людям буде відновлено виплату українських пенсій, як тільки вони опиняться на українській території. Для цього досить буде звернутись до будь-якого відділення Пенсійного фонду на підконтрольній території. Для цього їм слід пройти ідентифікацію, засвідчивши свою особу необхідними документами.

Особи, які вже отримували пенсію, можуть у такий спосіб відновити її виплату. А ті, хто ще пенсії не отримував, але вже якраз досяг пенсійного віку, матимуть змогу подати документи для призначення пенсії також у будь-якому відділенні ПФУ.

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з пенсіями громадян, які не повернулися з-за кордону.


Марченко Любов, Тудей





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