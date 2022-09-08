"Смерть окупантам": на тимчасово окупованих територіях України вигадали новий флешмоб з рублями, фото

Українські патріоти на тимчасово окупованих територіях нашої країни запустили флешмоб: вони пишуть на російських грошах все, що думають про загарбників, чого їм бажають і кому насправді належить Крим та Херсон.

Про це розповідає Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", інформує Апостроф .

На рублях, які окупанти нав'язують для обігу на окупованих територіях, українці пишуть "Фашисти", "Слава Україні! Героям слава!", "Смерть окупантам", "Крим - це Україна" і навіть "Х*р вам, а не Херсон! ".

Ці купюри згодом можуть потрапити до Росії і її мешканці зможуть дізнатися, що насправді думають про окупантів жителі міст і сіл, які вони захопили.