"Смерть окупантам": на тимчасово окупованих територіях України вигадали новий флешмоб з рублями, фото

Українські патріоти на тимчасово окупованих територіях нашої країни запустили флешмоб: вони пишуть на російських грошах все, що думають про загарбників, чого їм бажають і кому насправді належить Крим та Херсон.

Про це розповідає Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", інформує Апостроф.

На рублях, які окупанти нав'язують для обігу на окупованих територіях, українці пишуть "Фашисти", "Слава Україні! Героям слава!", "Смерть окупантам", "Крим - це Україна" і навіть "Х*р вам, а не Херсон! ".

Ці купюри згодом можуть потрапити до Росії і її мешканці зможуть дізнатися, що насправді думають про окупантів жителі міст і сіл, які вони захопили.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Блок рекламы


Похожие новости
США виділить $2,2 млрд на оборону України та її сусідів - БлінкенСША виділить $2,2 млрд на оборону України та її сусідів - Блінкен
Правоохоронці перевірять "Енергетичну компанію України", яка монополізувала енергоекспорт - ЗМІПравоохоронці перевірять "Енергетичну компанію України", яка монополізувала енергоекспорт - ЗМІ
Підтримання доходів "Нафтогазу" несло загрозу енергетичній незалежності України - висновок Тимчасової комісії ВРПідтримання доходів "Нафтогазу" несло загрозу енергетичній незалежності України - висновок Тимчасової комісії ВР
Швеція виділяє новий пакет військової допомоги для УкраїниШвеція виділяє новий пакет військової допомоги для України
Швеція викупить у України 40 тисяч тонн зерна для народів, що потерпають від голодуШвеція викупить у України 40 тисяч тонн зерна для народів, що потерпають від голоду
Оренда квартир різко подорожчала: де найбільший попит, та які ціни на житло у різних регіонах УкраїниОренда квартир різко подорожчала: де найбільший попит, та які ціни на житло у різних регіонах України
Українці, які втекли від війни за кордон, створюють проблеми для банківської системи України — банкіриУкраїнці, які втекли від війни за кордон, створюють проблеми для банківської системи України — банкіри
На Київщині порушник "наловив" риби на 200 тисяч збитків: фотоНа Київщині порушник "наловив" риби на 200 тисяч збитків: фото
"Укрпошта" випустить марки із псом Патроном: фото"Укрпошта" випустить марки із псом Патроном: фото
«Найскладніший опалювальний сезон в історії України»: Кабмін виділив 1.4 млрд грн на підстрахувальні резерви«Найскладніший опалювальний сезон в історії України»: Кабмін виділив 1.4 млрд грн на підстрахувальні резерви
Последние новости
Подгружаем последние новости