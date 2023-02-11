Clearstream слідом за Euroclear припинив розрахунки в рублях

Європейський депозитарій Clearstream перестав приймати російські рублі як розрахункову валюту з 6 лютого. Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

Фото: ukr.net

У клієнтів є час на період проведення з одним додатковим днем, щоб перевести рублевий залишок у банк-кореспондент або обміняти валюту для зняття залишків.

«Clearstream Banking нагадує клієнтам про вимогу дотримуватись та забезпечувати дотримання будь-яким партнером клієнта санкцій, включаючи, але не обмежуючись ними, санкції Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй, Сполучених Штатів або Сполученого Королівства», — йдеться у повідомленні.