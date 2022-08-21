Розрахунки за кордоном із банківських карток: що потрібно знати українцям

Наразі, оскільки в Україні військовий стан, для українців діють обмеження на зняття коштів із їхніх банківських рахунків за кордоном. Про це пише ФінКульт.

У повідомленні йдеться: «Платіжну картку зручно використовувати під час подорожей. Якщо плануєте виїжджати за кордон, краще готівкову гривню заздалегідь зарахувати в Україні на свій картковий рахунок».

Зазначається, що з оплати товарів чи послуг немає значення, у якій валюті відкритий рахунок. При цьому обмін валют здійснюється автоматично з комісією близько 1%. А ось за зняття готівки у банкоматах за кордоном доведеться заплатити до 4%.

Чинні обмеження на розрахунки за кордоном з використанням карток, що випускалися українськими банками: