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2022-08-21
Розрахунки за кордоном із банківських карток: що потрібно знати українцям
Обмін валют здійснюється автоматично з комісією близько 1%, інформує
© Mastercard
Наразі, оскільки в Україні військовий стан, для українців діють обмеження на зняття коштів із їхніх банківських рахунків за кордоном. Про це пише
У повідомленні йдеться: «Платіжну картку зручно використовувати під час подорожей. Якщо плануєте виїжджати за кордон, краще готівкову гривню заздалегідь зарахувати в Україні на свій картковий рахунок».
Зазначається, що з оплати товарів чи послуг немає значення, у якій валюті відкритий рахунок. При цьому обмін валют здійснюється автоматично з комісією близько 1%. А ось за зняття готівки у банкоматах за кордоном доведеться заплатити до 4%.
Чинні обмеження на розрахунки за кордоном з використанням карток, що випускалися українськими банками:
- Тимчасово заборонено розрахунки за кордоном з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та оплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками.
- Водночас громадяни можуть розраховуватися за кордоном з використанням гривневих платіжних карток у межах ліміту 100 тис. грн в еквіваленті (для всіх гривневих карток одного банку), а також без обмежень з використанням валютних платіжних карток українських банків.
- Крім того, банки в Україні мають право не застосовувати щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) на розрахунки за кордоном з використанням гривневих платіжних карток для купівлі товарів військового призначення для волонтерів — фізосіб, які надали відповідне підтвердження своєї діяльності.
Олена Середа, ZN.ua