На тлі закликів вийти з Росії, Райффайзенбанк припинив приймати через банкомати долари та євро

І перевів роботу банкоматів в РФ лише на рублі.

На тлі закликів вийти з Росії, Райффайзенбанк припинив приймати через банкомати долари та євро
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"Райффайзенбанк" у Росії з 1 лютого припинить приймати через банкомати долари та євро. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російська "дочка" австрійського банку Raiffeisen ухвалила рішення припинити прийом готівкових доларів та євро в банкоматах з 1 лютого, пояснивши це зміною потреб клієнтів.

"Кількість подібних операцій стала незначною, а технологічні складності цього процесу нікуди не поділися. Без цієї функції підвищиться доступність банкоматів для більш затребуваних рубльових операцій", — уточнила в Telegram-каналі прес-служба Райффайзенбанку.

Нагадаємо, раніше Райффайзенбанк потрапив у скандал, коли з'ясувалося, що банк надає кредитні канікули військовим РФ.

Пізніше Група Райффайзен Банк підтвердила звинувачення Нацбанку України у наданні пільг мобілізованим росіянам.

Україна закликала Райфайзен банк припинити вести бізнес у Росії. Наголошувалося, що банк працює не заради громадянського економічного розвитку Росії, а допомагає режиму Путіна фінансувати війну в Україні.

17 січня, у відповідь на це, у Райффайзенбанку заявили, що "розглядають усі стратегічні можливості майбутнього Райффайзенбанку, зокрема, ретельно спланований вихід". "Однак з огляду на складність ситуації і в тому числі обмежувальні заходи, встановлені Російською Федерацією, цей процес триває", - наголошувалося в заяві банку.

За матеріалами: Forbes.ru /

Лія Ільченко, ZN.ua





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