Розрахунки банківськими картками: що змінилося під час війни

У квітні 2022 року в Україні та за її межами з використанням платіжних карток було здійснено близько 550 млн операцій на суму 450 млрд грн, підрахували у Нацбанку. У порівнянні з довоєнним січнем 2022 року, кількість операцій зменшилася на 15%, хоча їх сума зросла на 2%.

Зокрема, в Україні протягом квітня 2022 року з використанням платіжних карток було здійснено понад 505 млн операцій на суму близько 375 млрд грн. Це менше на 20% за кількістю та 10% за сумою проти січня 2022 року. Таке скорочення в умовах війни не є значним та свідчить, що українська фінансова система продовжує стабільно функціонувати, а громадяни мають можливість забезпечувати свої фінансові потреби.

Крім іншого, українці віддавали перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, які є безпечнішими в умовах воєнного стану. Так, у квітні 2022 року частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у межах України за сумою становила 71% (у січні 2022 року цей показник становив 62%). Водночас частка за кількістю залишилася майже незмінною – 90% (за січень 2022 року – 91%). Тобто 9 із 10 операцій із картками були безготівковими.

За кордоном у квітні цього року українці з використанням платіжних карток українських банків витратили приблизно 75 млрд грн, переважна більшість цих коштів – це оплата товарів у POS-терміналах торговельної мережі та отримання готівки в банкоматах вимушеними українськими переселенцями.

«Від самого початку війни ми разом із банками та платіжними системами робили все можливе для забезпечення повноцінної роботи платіжної карткової інфраструктури. Кошти громадян на рахунках доступні їм цілодобово та 7 днів на тиждень. Ми дбаємо про фінансовий захист українців, так буде й надалі. Адже можливість використовувати свої картки щодня в Україні чи за кордоном ми вважаємо базовою потребою, особливо під час війни», – прокоментував Олексій Шабан, заступник голови Нацбанку.