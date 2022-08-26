Понад 100 мільйонів жителів Індії володіють криптовалютами — звіт KuCoin

На сьогодні в Індії близько 115 мільйонів криптоінвесторів, які або зберігають криптовалюту , або торгують нею. Про це йдеться у звіті криптовалютної біржі KuCoin в Індії, пише Noworries.

Фото: noworries.news

Згідно зі звітом, 54% респондентів планують конвертувати більшу частину свого капіталу в криптовалюту, і це попри суворі правила оподаткування, встановлені індійським законодавством. KuCoin прогнозує, що до 2030 року криптовалютний ринок в Індії досягне $241 мільйона.

На сьогодні в Індії близько 115 мільйонів криптоінвесторів, які або зберігають криптовалюту, або торгують нею. Щоправда, вони стикаються з низкою труднощів — так 41% респондентів не впевнені, у які криптовалюти інвестувати, 37% мають проблеми з управлінням своїми криптовалютними гаманцями.

Ще 27% респондентів не мають чіткого прогнозу щодо ринку та не можуть дати оцінку власним криптоактивам, а 21% просто не розуміють, як працює криптовалюта.

KuCoin поцікавилися, чому індійці бажають інвестувати у криптовалютний ринок. 56% опитаних вважають, що криптовалюта — майбутнє фінансового ринку, 54% вважають, що криптовалюта дозволить отримати хороший прибуток у довгостроковій перспективі. Ще 43% опитаних інвестують заради короткострокової вигоди, тоді як 24% вважають криптовалюту «хайпом та розвагою».

Криптовалютний ринок

Таким чином звіт KuCoin демонструє, що індійські інвестори високо цінують криптовалютний ринок. Велика кількість населення країни не користується послугами світових компаній-криптогігантів, тож багато бірж бажають проникнути в регіон першими.

Зауважимо, що індійські законодавці прагнуть запобігти будь-якій незаконній діяльності, пов’язаній із криптовалютним простором. Вони вважають регулювання криптовалют складним викликом і шукають альтернативи цьому процесу.

Передісторія

На початку 2021 року в Індії повідомили про можливу законодавчу заборону криптовалют, навіть йшлося про кримінальну відповідальність для власників.

У середині року з\'явилася інформація про те, що влада легалізує цифрові валюти як клас активів.

Однак у листопаді знову заговорили про намір уряду заборонити більшість приватних валют. Це викликало паніку на місцевому ринку, що призвело до короткострокового локального просідання ціни біткоїну на 15%.

У грудні ЗМІ повідомили, що влада все ж таки займеться регулюванням цифрових активів замість їхнього бана.