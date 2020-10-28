Четвертый завод "Укрспирта" пустили с молотка

ФГИ провел аукцион по продаже Лопатинского спиртового завода на Львовщине.

В Фонде госимущества Украины провели аукцион по продаже Лопатинского спиртового завода.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

"Недавно завершился аукцион по продаже имущества Лопатинского МПД и хранения спирта (Львовская область). Это уже четвертый объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за завод на торгах 28 октября в системе "Прозорро. Продажи" соревновались четыре компании, а стартовая цена выросла в 2,7 раза - с 18,7 млн гривень до 50 млн гривень. Наибольшую цену предложило киевское ООО "Офис инвестиций".

После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Лопатинского МПД будет считаться официально завершенным.

Фото: spfu.gov.ua Лопатинський спиртзавод

"До конца недели ожидаем проведения еще четырех аукционов по продаже объектов спиртовой отрасли: два завтра и два - в пятницу", - добавили в ФГИ.