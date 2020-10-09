АМКР начал строительство новой фабрики окомкования за 250 млн долл.

На "АрселорМиттал Кривой Рог" начали второй этап модернизации производства и заложили первый камень в строительстве новой фабрики окомкования. Инвестиции в строительство новой фабрики превышают 250 млн долл. Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе АМКР.



"Эта новая фабрика окомкования и реконструкция 2-го аглоцеха - очень важный шаг в превращении металлургии Украины в " зеленую металлургию". Мы на самом деле обсуждаем со всеми предприятиями отрасли, как сделать ее "зеленой", экологической, менее вредной для наших жителей. Почему именно этому проекту мы столько уделяем внимания, потому что людям будет легче дышать в этом городе, в этой громаде, в нашей области. Мы всегда ищем баланс между ростом экономики и экологическими последствиями, поэтому я действительно рад, что мы совместными усилиями этот баланс начали находить", - отметил во время торжества председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.



Заместитель генерального директора по производству горного департамента "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимир Теслюк рассказал, каким будет новый объект.



"В мире сложная ситуация, и многие предприятия сворачивают инвестиции. Наше руководство наоборот решило инвестировать в ближайшие годы в модернизацию предприятия на более чем 700 млн долларов. Это такие проекты, как строительство новой фабрики окомкования, фундамент которой мы сегодня заложили, реконструкция крупнейшей в Европе доменной печи №9, реконструкция газоочистительного оборудования в конвертерном цеху и реконструкция аглоцеха №2. После того, как мы получим первый наш железорудный окатыш, мы действительно закроем нашу старую аглофабрику - мехцех, где 5 машин, закроем аглоцех №1, это 6 машин, к тому времени именно завершим реконструкцию доменной печи. Все эти проекты позволят на 78 тысяч тонн в год снизить наши выбросы в атмосферу ", - сказал В.Теслюк.



По его словам, это будет современная аглофабрика. Уже заключен контракт с известной компанией Sinosteel, на конец четвертого квартала 2023 года строительство объекта должно быть завершено.



Предполагается, что новая аглофабрика будет производить 5 млн тонн окатышей в год, мощность в час - 621 тонна, будут установлены новое газоочистительное оборудование и аспирация согласно европейским экологическим стандартам.



Компания ArcelorMittal была создана в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.



ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - один из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности: арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.



