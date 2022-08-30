В Жовтих Водах заявили про тиск на «Юнайтед Табако»: СБУ заблокувала роботу фабрики, де працюють понад 500 людей - ЗМІ

В Жовтих Водах заявили про тиск на «Юнайтед Табако»: СБУ заблокувала роботу фабрики, де працюють понад 500 людей - ЗМІ

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині СБУ з озброєним обшуком вдерлася на територію тютюнової фабрики «Юнайтед Табако». Як заявляють на підприємстві, силовики не мали законних підстав для слідчих дій та поводилися агресивно, зокрема наражалии співробітників на небезпеку під час повітряних тривог.

Як пише «СтопКор», 16 червня 2022 року стосовно дистриб’ютора ТОВ «Торговий Дім Юнайтед Табако» було відкрито кримінальне провадження на підставі скарги мешканця Дніпропетровщини на начебто низьку якість цигарок. Вже 26 серпня проти компанії було відкрито ще одне провадження — цього разу за статтею про фінансування терористичних угруповань «Л/ДНР». В той же день Красногвардійський райсуду Дніпра дав дозвіл на обшук, який відбувся вже за кілька годин.

По обіді у п’ятницю, 26 серпня близько 100 озброєних силовиків прибули з обшуком, але за адресою зовсім іншого підприємства — ТОВ «Юнайтед Табако», фабрики, що має інші реквізити і займається не дистрибуцією, а власне виробництвом тютюнової продукції. «Наші юристи наголосили на тому, що адреса, реквізити не співпадають. Тобто вони мали приїхати до іншої компанії, а приїхали до нас. Жодних конкретних звинувачень на нашу адресу немає. Законні підстави для того, щоб вони тут знаходились, невідомі. Все це виглядає як цілковите свавілля з боку правоохоронних органів», — повідомив директор ТОВ «Юнайтед Табако» В’ячеслав Вершута.

Як повідомив журналіст «СтопКору» з місця подій, співробітники СБУ поводилися зухвало та агресивно, погрожували вибити двері. Фактично на два дні вони зупинили роботу підприємства та заблокували доступ до нього керівнику, співробітникам та журналістам. Навіть під час повітряних тривог силовики не пускали людей на територію заводу, де серед іншого розташоване бомбосховище.

У ситуацію із несанкціонованим обшуком втрутилася і місцева влада Жовтих Вод. Міський голова Дмитро Ханіс заявив, що ТОВ «Юнайтед Табако» є одним з містоутворюючих підприємств, що забезпечує роботою понад півтисячі людей, сплачує податки та допомагає армії. «У місті зараз працюють і сплачують податки лише декілька підприємств. Працюючі підприємства ми цінуємо, бо ситуація з наповненням бюджету – скрутна, близько 60%. Місто виживає… Компанія випускає цілий спектр безкоштовної продукції для потреб ЗСУ — без права продажу й перепродажу. Люди, які тут працюють, — патріоти», — наголошує мер.

Зі свого боку в СБУ від коментарів відмовляються. За даними видання, попередньо відомо про наміри правоохоронців вилучити й вивезти з території підприємства дороговартісне обладнання.


user, politeka.net





Интересные новости
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.
Євро знову коштує менше за доларЄвро знову коштує менше за долар
Опалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротилиОпалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротили
У Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українцівУ Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українців
Блок рекламы


Похожие новости
Один із найбільших виробників соняшникової олії в Україні може зупинити роботу: що відомоОдин із найбільших виробників соняшникової олії в Україні може зупинити роботу: що відомо
Житло для переселенців: стало відомо, де селитимуть людей, яких евакуюють на зиму зі сходуЖитло для переселенців: стало відомо, де селитимуть людей, яких евакуюють на зиму зі сходу
Четверо з десяти українських переселенців уже працюють у БританіїЧетверо з десяти українських переселенців уже працюють у Британії
Понад 300 мільйонів Януковича-молодшого передали ЗСУПонад 300 мільйонів Януковича-молодшого передали ЗСУ
Понад 100 мільйонів жителів Індії володіють криптовалютами — звіт KuCoinПонад 100 мільйонів жителів Індії володіють криптовалютами — звіт KuCoin
Росія заробляє понад $1 млрд на місяць на торгівлі зі США — АРРосія заробляє понад $1 млрд на місяць на торгівлі зі США — АР
Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.
Росія задля зниження санкційного тиску надає азійським країнам довгострокові знижки на нафту – BloombergРосія задля зниження санкційного тиску надає азійським країнам довгострокові знижки на нафту – Bloomberg
Обмінники в Україні з 1 вересня запрацюють по-новомуОбмінники в Україні з 1 вересня запрацюють по-новому
У Дніпрі податківці намагалися вкрасти з держбюджету понад 240 млн грнУ Дніпрі податківці намагалися вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости