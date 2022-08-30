В Жовтих Водах заявили про тиск на «Юнайтед Табако»: СБУ заблокувала роботу фабрики, де працюють понад 500 людей - ЗМІ

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині СБУ з озброєним обшуком вдерлася на територію тютюнової фабрики «Юнайтед Табако». Як заявляють на підприємстві, силовики не мали законних підстав для слідчих дій та поводилися агресивно, зокрема наражалии співробітників на небезпеку під час повітряних тривог.

Як пише «СтопКор», 16 червня 2022 року стосовно дистриб’ютора ТОВ «Торговий Дім Юнайтед Табако» було відкрито кримінальне провадження на підставі скарги мешканця Дніпропетровщини на начебто низьку якість цигарок. Вже 26 серпня проти компанії було відкрито ще одне провадження — цього разу за статтею про фінансування терористичних угруповань «Л/ДНР». В той же день Красногвардійський райсуду Дніпра дав дозвіл на обшук, який відбувся вже за кілька годин.

По обіді у п’ятницю, 26 серпня близько 100 озброєних силовиків прибули з обшуком, але за адресою зовсім іншого підприємства — ТОВ «Юнайтед Табако», фабрики, що має інші реквізити і займається не дистрибуцією, а власне виробництвом тютюнової продукції. «Наші юристи наголосили на тому, що адреса, реквізити не співпадають. Тобто вони мали приїхати до іншої компанії, а приїхали до нас. Жодних конкретних звинувачень на нашу адресу немає. Законні підстави для того, щоб вони тут знаходились, невідомі. Все це виглядає як цілковите свавілля з боку правоохоронних органів», — повідомив директор ТОВ «Юнайтед Табако» В’ячеслав Вершута.

Як повідомив журналіст «СтопКору» з місця подій, співробітники СБУ поводилися зухвало та агресивно, погрожували вибити двері. Фактично на два дні вони зупинили роботу підприємства та заблокували доступ до нього керівнику, співробітникам та журналістам. Навіть під час повітряних тривог силовики не пускали людей на територію заводу, де серед іншого розташоване бомбосховище.

У ситуацію із несанкціонованим обшуком втрутилася і місцева влада Жовтих Вод. Міський голова Дмитро Ханіс заявив, що ТОВ «Юнайтед Табако» є одним з містоутворюючих підприємств, що забезпечує роботою понад півтисячі людей, сплачує податки та допомагає армії. «У місті зараз працюють і сплачують податки лише декілька підприємств. Працюючі підприємства ми цінуємо, бо ситуація з наповненням бюджету – скрутна, близько 60%. Місто виживає… Компанія випускає цілий спектр безкоштовної продукції для потреб ЗСУ — без права продажу й перепродажу. Люди, які тут працюють, — патріоти», — наголошує мер.