Из госбюджета-2020 не использовано более 92 миллиардов — Счетная палата

Выполнения расходов по итогам 8 месяцев 2020 года улучшилось по сравнению с ситуацией за I полугодие. Расходы не проведены на 92,4 млрд грн. Об этом сообщает председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на сайте ведомства.

Фото: finbalance.com.ua

«Выполнение доходов государственного бюджета по сравнению с первым полугодием улучшилось. Ситуация с расходами, к сожалению, гораздо хуже. Сейчас не проведено расходов на 92,4 млрд грн (12,5% от планового значения). В первом полугодии их осуществили на 51 млрд (9,5%) грн меньше плана», — сказал он.

Где не использовали

Самая сложная ситуация в:

Министерстве здравоохранения — не использованы вообще 24,8 млрд грн, из которых 13,6 млрд грн (24% от плана) должны быть направлены на возмещение расходов на медицинское обслуживание населения;

Министерстве обороны — не осуществлены расходы в целом на 10,6 млрд грн, из которых 5,7 млрд грн (41% от плана) планировались на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

«Одной из причин могут быть задержки с принятием управленческих решений. Иногда надо брать на себя ответственность и использовать эти средства. У нас две вопиющие проблемы — пандемия и война на востоке. И эти средства нужно использовать», — отметил Валерий Пацкан.

Ожидания

Вместе с тем председатель Счетной палаты прогнозирует, что наибольшее «освоение» средств традиционно пройдет в последние месяцы года, что значительно усиливает риски их неэффективного использования.

Ранее специалисты Счетной палаты обращали внимание, что за 8 месяцев 2020 года выполнение доходов государственного бюджета улучшилось по сравнению с ситуацией за I полугодие. Если за 6 месяцев план доходов общего фонда не был выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%, то в январе — августе — на 18,4 млрд грн, или 3%.

Напомним