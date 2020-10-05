Из госбюджета-2020 не использовано более 92 миллиардов — Счетная палата
Выполнения расходов по итогам 8 месяцев 2020 года улучшилось по сравнению с ситуацией за I полугодие. Расходы не проведены на 92,4 млрд грн. Об этом сообщает председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на сайте ведомства.
«Выполнение доходов государственного бюджета по сравнению с первым полугодием улучшилось. Ситуация с расходами, к сожалению, гораздо хуже. Сейчас не проведено расходов на 92,4 млрд грн (12,5% от планового значения). В первом полугодии их осуществили на 51 млрд (9,5%) грн меньше плана», — сказал он.
Где не использовали
Самая сложная ситуация в:
- Министерстве здравоохранения — не использованы вообще 24,8 млрд грн, из которых 13,6 млрд грн (24% от плана) должны быть направлены на возмещение расходов на медицинское обслуживание населения;
- Министерстве обороны — не осуществлены расходы в целом на 10,6 млрд грн, из которых 5,7 млрд грн (41% от плана) планировались на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.
«Одной из причин могут быть задержки с принятием управленческих решений. Иногда надо брать на себя ответственность и использовать эти средства. У нас две вопиющие проблемы — пандемия и война на востоке. И эти средства нужно использовать», — отметил Валерий Пацкан.
Ожидания
Вместе с тем председатель Счетной палаты прогнозирует, что наибольшее «освоение» средств традиционно пройдет в последние месяцы года, что значительно усиливает риски их неэффективного использования.
Ранее специалисты Счетной палаты обращали внимание, что за 8 месяцев 2020 года выполнение доходов государственного бюджета улучшилось по сравнению с ситуацией за I полугодие. Если за 6 месяцев план доходов общего фонда не был выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%, то в январе — августе — на 18,4 млрд грн, или 3%.
Напомним
- Ранее Минфин сообщил, что за январь — июнь государственный бюджет сведен с дефицитом в 16,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда — 27,9 млрд грн.
- В Счетной палате заявили, что дефицит бюджета Украины за первое полугодие составил более 38 млрд грн.
- В апреле Рада внесла антикризисные изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти втрое — до 298,4 млрд грн, или 7,5% от ВВП.
- Новый госбюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработицы — 9,4% вместо 8,1%, среднегодового курса гривны — 29,5 грн/$ против 27 грн/$, а также ускорение инфляции до 8,7%.
- В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 млрд грн, или 1,9% ВВП, при плановом показателе 91,1 млрд грн, или 2,26% ВВП.