2023 рік приніс ІТ-індустрії неприємні податкові сюрпризи - Аудиторська палата України

Вартість ІТ-послуг зросте відразу на 20 відсотків, що призвеле до різкого зниження конкурентоспроможності українського продукту, інформує ZN.ua.

Із січня поточного року закінчилась дія пільги по операціям з програмною продукцією, які звільняються від оподаткування ПДВ, а додатковим викликом для ІТ-індустрії стане подвійне оподаткування. Про це повідомила членкиня Комітету Аудиторської палати України з податкового та митного права Наталія Куріленко, пише Liga zakon.

Вже із січня 2023 року при постачанні програмної продукції підприємцям доведеться:

  • реєструватись платниками ПДВ,
  • нараховувати та сплачувати податок.80-85% витрат на створення ІТ-продуктів - вартість послуг ІТ-спеціалістів. Вони включають заробітну плату робітників компанії або послуги спеціалістів аутсорсингу, які зареєстровані як ФОП.

У результаті, компанії фактично не мають податкового кредиту з ПДВ та не можуть знизити свої ПДВ-зобов’язання.

"Фактично це означатиме збільшення вартості ІТ-послуг відразу на 20%, яке вплине на різке зниження конкурентоспроможність українського продукту", - зазначила експертка.

Деяку надію на позитивне вирішення ситуації надає те, що податковий Комітет Верховної Ради України опрацьовує Проект Закону України №7611 від 28.07.2022 «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу 20 „Перехідні положення“ ПКУ (щодо пролонгації особливостей оподаткування програмної продукції)».

"Цим проектом пропонується продовжити дію ПДВ-пільги до 1 січня 2028 року", - зазначила Наталія Куріленко.

Додатковим викликом для ІТ-індустрії 2023 року стане подвійне оподаткування.


Лія Ільченко, ZN.ua





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