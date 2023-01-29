2023 рік приніс ІТ-індустрії неприємні податкові сюрпризи - Аудиторська палата України

Із січня поточного року закінчилась дія пільги по операціям з програмною продукцією, які звільняються від оподаткування ПДВ, а додатковим викликом для ІТ-індустрії стане подвійне оподаткування. Про це повідомила членкиня Комітету Аудиторської палати України з податкового та митного права Наталія Куріленко, пише Liga zakon .

Вже із січня 2023 року при постачанні програмної продукції підприємцям доведеться:

реєструватись платниками ПДВ,

нараховувати та сплачувати податок.80-85% витрат на створення ІТ-продуктів - вартість послуг ІТ-спеціалістів. Вони включають заробітну плату робітників компанії або послуги спеціалістів аутсорсингу, які зареєстровані як ФОП.

У результаті, компанії фактично не мають податкового кредиту з ПДВ та не можуть знизити свої ПДВ-зобов’язання.

"Фактично це означатиме збільшення вартості ІТ-послуг відразу на 20%, яке вплине на різке зниження конкурентоспроможність українського продукту", - зазначила експертка.

Деяку надію на позитивне вирішення ситуації надає те, що податковий Комітет Верховної Ради України опрацьовує Проект Закону України №7611 від 28.07.2022 «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу 20 „Перехідні положення“ ПКУ (щодо пролонгації особливостей оподаткування програмної продукції)».

"Цим проектом пропонується продовжити дію ПДВ-пільги до 1 січня 2028 року", - зазначила Наталія Куріленко.

Додатковим викликом для ІТ-індустрії 2023 року стане подвійне оподаткування.