Объем денежных переводов в Украину снова сократился — НБУ

Объем частных переводов в страну из-за границы за январь – август 2020 года составил $7168 млн. Это на 6,4% (на $493 млн) меньше, чем годом ранее ($7661 млн). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем денежных переводов в Украину снова сократился — НБУ
Фото: discovered.com.ua

Официально/неформально

Объем частных переводов в Украину официальными каналами за январь – июль 2020 года составил $6287 млн. Это на 5,6% (на $355 млн) меньше, чем годом ранее ($6642 млн).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Неформальными каналами в Украину в этот же период было переведено $2504 млн, что на $1281 млн меньше, чем за этот же период годом ранее.

Что было в 2019-м

Напомним, по данным НБУ, рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил $12 017 млн, что на 8,2% больше, чем за 2018 год ($11 111 млн).

В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

Что есть в 2020-м

Сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия 2020 года составила $5,3 млрд. Это на 3,8% меньше ($5,3 млрд), чем за январь - июнь 2019 года.

2 сентября НБУ сообщил, что объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил $922 млн, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года ($1,07 млрд), и на 7,2% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года ($994 млн).

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