Евростат констатировал самый большой спад экономики с 1995 года

ВВП еврозоны во втором квартале упало на 11,8% по сравнению с первым кварталом, а ВВП ЕС — на 11,4%. Об этом свидетельствуют свежие откорректированные данные Евростата, передает Liga.net.

Фото: ukranews.com

Крупнейший спад в истории

По данным Евростата, это крупнейший спад экономики ЕС с 1995 года, когда в ЕС началась публикация соответствующей статистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, ВВП еврозоны упал на 14,7%, а ВВП ЕС — на 13,9%. Это также является самым крупным спадом с 1995 года.

Какие страны пострадали от кризиса больше

Среди стран-членов ЕС наибольший спад во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом был отмечен в Испании : падение ВВП составило 18,5%.

наибольший спад во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом был отмечен в : падение составило 18,5%. Наименьшее падение ВВП было зафиксировано в Финляндии – 4,5%.

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