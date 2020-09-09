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2020-09-09
Евростат констатировал самый большой спад экономики с 1995 года
ВВП еврозоны во втором квартале упало на 11,8% по сравнению с первым кварталом, а ВВП ЕС — на 11,4%. Об этом свидетельствуют свежие откорректированные данные Евростата, передает Liga.net.
Фото: ukranews.com
Крупнейший спад в истории
По данным Евростата, это крупнейший спад экономики ЕС с 1995 года, когда в ЕС началась публикация соответствующей статистики.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, ВВП еврозоны упал на 14,7%, а ВВП ЕС — на 13,9%. Это также является самым крупным спадом с 1995 года.
Какие страны пострадали от кризиса больше
- Среди стран-членов ЕС наибольший спад во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом был отмечен в Испании: падение ВВП составило 18,5%.
- Наименьшее падение ВВП было зафиксировано в Финляндии – 4,5%.
Ранее сообщалось
- В конце июля Евростат опубликовал предварительные результаты, согласно которым ВВП Евросоюза во втором квартале упал на 14,4% в годовом выражении, что является рекордом с 1995 года.
- По данным Госстата, падение реального ВВП Украины во втором квартале составило 11,4%. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что украинская экономика в третьем квартале начала восстанавливаться.