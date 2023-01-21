Пенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отримали

Вийшовши на заслужений відпочинок, українці зможуть отримувати пенсію із двох джерел. Причому з одного джерела вони зможуть передавати свою пенсію у спадок. Тобто, якщо пенсіонер не встигне отримати все, що мав отримати, його гроші дістануться спадкоємцям.

Українцям дозволять передавати свої пенсії у спадок

Про нововведення в пенсійній системі розповіла заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

Наразі в Україні працює солідарна пенсійна система. Тобто із зарплати працюючих громадян відраховуються кошти в Пенсійний фонд. Розмір єдиного соціального внеску становить 22% заробітної плати працівника. Саме з цих відрахувань виплачується пенсія теперішнім пенсіонерам. У поточному році в державі має запрацювати накопичувальна пенсійна система. На кожного офіційно працюючого громадянина будуть відкриті особисті накопичувальні рахунки. От саме з цих рахунків можна буде передавати гроші у спадок.

Українцям дозволять передавати свої пенсії у спадок

Йдеться сде саме про накопичувальну систему пенсій. На особистому рахунку громадянина протягом певного часу акумулюватимуться кошти. Відрахування на накопичувальний рахунок будуть обов'язковими для українців віком від 18 до 55 років. По досягненню 55-річного віку кошти відраховуватимуться тільки за бажанням людини. Та що буде з накопиченими грошима у разі, якщо людина помре? Кошти, які зберуться на пенсійному рахунку громадянина, є його приватною власністю. Тому вони можуть долучатися до заповіту людини.

"Накопичувальна пенсійна система передбачає, що накопичення стають вашою приватною власністю. Відповідно, ця приватна власність у разі, якщо з вами щось відбувається, переходить до ваших нащадків, спадкоємців, якщо ви визначите окремих спадкоємців. Тобто незалежно від того, як буде розвиватися ваше життя — це вже ваші гроші, на які маєте право тільки ви”, — повідомила Дарія Марчак.

Нагадаємо, українці можуть дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії на порталі "Дія". У мобільному додатку такої опції наразі немає, але незабаром, можливо, вона з'явиться. Щоб дізнатися розмір пенсії, а також подивитися, скільки ви заробили або скільки вже нараховано пенсії, потрібно зайти у веб-версію "Дії", обрати свій кабінет та натиснути на розділ "Послуги".


Марченко Любов, Тудей





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