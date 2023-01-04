Ціни на житло у Львові йдуть на спад: на скільки подешевшали квартири

Ціни на нерухомість в Україні у різних регіонах кардинально відрізняються. Під час війни західні області вирвалися у лідери за темпами зростання вартості квадратних метрів. Зокрема, рекордний стрибок цін стався у Львівській області.

За минулий рік середня ціна за квадратний метр у львівській новобудові зросла на рекордні 80%, в області це зростання склало 66%. Найдешевша однокімнатна квартира у новому будинку коштує понад 2 мільйони гривень.

У січні 2023 року нерухомість у Львові почала поступово дешевшати. Станом на 4 січня середня ціна квадратного метра у новобудові Львівщини становить 35 700 гривень.

Якщо на початку війни попит на житло в цьому регіоні був рекордно високим, то до кінця 2022 попит упав. При цьому нерухомість не надто подешевшала. Це пов'язано зі зростанням курсу долара, подорожчанням логістики будматеріалів, а також пошкодженнями інфраструктури в регіоні та частими відключеннями світла на цьому фоні.

Незважаючи на все це, будівництво у Львівській області продовжується і квартири продаються. На початку січня вартість квадратного метра найнижча у сегменті житла економ-класу – у середньому 26 800 гривень. Це на 800 гривень дешевше, ніж у грудні.

Всього на 200 гривень подешевшала нерухомість комфорт-класу. Квадратний метр коштуватиме приблизно 32 300 гривень. Найбільше зниження ціни фіксується на нове житло бізнес-класу, вартість якого у січні впала до 44 600 гривень.

Квартири у преміум-сегменті у Львові у січні 2023 року подорожчали. Квадратний метр коштуватиме 65 500 гривень.

Раніше повідомлялося, як змінилася вартість квартир у Києві на початку січня.