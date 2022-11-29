ЄЦБ продовжить підвищення ставок попри спад економічної активності

Однак вона додала, що регулятор твердо націлений на зниження інфляції до середньострокових цільових показників, і має намір вжити всіх необхідних заходів для цього.

«Ми очікуємо, що ставки буде підвищено до рівнів, які необхідні для своєчасного уповільнення інфляції до 2%», — сказала голова ЄЦБ.

Лагард також засумнівалася, що інфляція в єврозоні досягла пікових значень.

«Існує занадто велика невизначеність, особливо в одному компоненті інфляції, а саме у високих цінах на оптові постачання енергоносіїв, які позначаються на роздрібних цінах, щоб припустити, що інфляція досягла піку. Для мене це стало б сюрпризом», — сказала голова Європейського центробанку.