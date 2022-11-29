ЄЦБ продовжить підвищення ставок попри спад економічної активності

Європейський центральний банк продовжить підвищувати ставки попри уповільнення ділової активності на тлі рекордної інфляції в єврозоні. Про це заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард, передає«Інтерфакс-Україна».

ЄЦБ продовжить підвищення ставок попри спад економічної активності
Фото: day.kyiv.ua

Заява Лагард

«Високий рівень невизначеності, посилення фінансових умов і зниження глобального попиту чинять тиск на темпи економічного зростання, яке, як очікується, продовжить слабшати в кінці поточного року і на початку наступного», — сказала голова ЄЦБ під час виступу в Європарламенті.

Однак вона додала, що регулятор твердо націлений на зниження інфляції до середньострокових цільових показників, і має намір вжити всіх необхідних заходів для цього.

«Ми очікуємо, що ставки буде підвищено до рівнів, які необхідні для своєчасного уповільнення інфляції до 2%», — сказала голова ЄЦБ.

Лагард також засумнівалася, що інфляція в єврозоні досягла пікових значень.

«Існує занадто велика невизначеність, особливо в одному компоненті інфляції, а саме у високих цінах на оптові постачання енергоносіїв, які позначаються на роздрібних цінах, щоб припустити, що інфляція досягла піку. Для мене це стало б сюрпризом», — сказала голова Європейського центробанку.





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