ЄЦБ продовжить підвищення ставок попри спад економічної активності
Європейський центральний банк продовжить підвищувати ставки попри уповільнення ділової активності на тлі рекордної інфляції в єврозоні. Про це заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард, передає
Заява Лагард
«Високий рівень невизначеності, посилення фінансових умов і зниження глобального попиту чинять тиск на темпи економічного зростання, яке, як очікується, продовжить слабшати в кінці поточного року і на початку наступного», — сказала голова ЄЦБ під час виступу в Європарламенті.
Однак вона додала, що регулятор твердо націлений на зниження інфляції до середньострокових цільових показників, і має намір вжити всіх необхідних заходів для цього.
«Ми очікуємо, що ставки буде підвищено до рівнів, які необхідні для своєчасного уповільнення інфляції до 2%», — сказала голова ЄЦБ.
Лагард також засумнівалася, що інфляція в єврозоні досягла пікових значень.
«Існує занадто велика невизначеність, особливо в одному компоненті інфляції, а саме у високих цінах на оптові постачання енергоносіїв, які позначаються на роздрібних цінах, щоб припустити, що інфляція досягла піку. Для мене це стало б сюрпризом», — сказала голова Європейського центробанку.