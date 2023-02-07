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2023-02-07
Попри санкції британську нерухомість активно купують «близькі до Кремля» анонімні інвестори
Минулого року на «на підозрілі гроші» з Росії придбали нерухомості на 1,5 млрд фунтів стерлінгів у Великій Британії, інформує
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Майже 52 тисячі об’єктів нерухомості у Великій Британії належать анонімним інвесторам, у тому числі деяким «наближеним до Кремля». Про це йдеться у звіті Transparency International UK, на який посилаються
Згідно зі звітом, «на підозрілі гроші» через «секретні офшорні компанії» були придбані об’єкти нерухомості вартістю понад 6,7 млрд фунтів стерлінгів (8,1 млрд доларів США) у Великій Британії, зокрема елітна нерухомість Лондона.
Юлія Лавришин, ZN.ua