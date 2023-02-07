Попри санкції британську нерухомість активно купують «близькі до Кремля» анонімні інвестори

Майже 52 тисячі об’єктів нерухомості у Великій Британії належать анонімним інвесторам, у тому числі деяким «наближеним до Кремля». Про це йдеться у звіті Transparency International UK, на який посилаються RTL Today та France 24 .

Згідно зі звітом, «на підозрілі гроші» через «секретні офшорні компанії» були придбані об’єкти нерухомості вартістю понад 6,7 млрд фунтів стерлінгів (8,1 млрд доларів США) у Великій Британії, зокрема елітна нерухомість Лондона.