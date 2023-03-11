НКРЕКП знову готує двоетапне підвищення тарифів на воду та водовідведення: з 1 квітня та 1 липня

Кажуть, що перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства, інформує ZN.ua.

НКРЕКП знову готує двоетапне підвищення тарифів на воду та водовідведення: з 1 квітня та 1 липня
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Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) планує у березні 2023 року включити до порядку денного питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Так, комісія планує підвищити тарифи у два етапи: спочатку 1 квітня, а потім 1 липня. Питання про підвищення тарифів буде включено до порядку денного засідання комісії у формі відкритого слухання.

Зазначається, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства.

"Щоб стримати фінансове навантаження на споживачів та забезпечити надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості, регулятором було мінімізовано витрати у структурі тарифів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підняти тарифи водоканали намагаються вже більше року. Наприкінці 2021 року вони подали на затвердження в НКРЕКП тарифи, які виявилися суттєво завищені.

Наприкінці 2022 року НКРЕКП все ж таки затвердила підвищення тарифів на воду. Так, водопостачання мало подорожчати з 1 січня 2023 року на 10-30%.

Проте, після значного резонансу від цієї ідеї відмовилися.


Лія Ільченко, ZN.ua





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