Ціни на квартири в Києві пішли на спад: скільки коштує нерухомість у столиці на початку листопада

Вартість столичного житла перестала зростати такими швидкими темпами, як до війни. Західні області наздоганяють Київ за цінами на нерухомість. Станом на 2 листопада, середня вартість квадратного метра у столиці становить 48,2 тисяч гривень, тоді як в Ужгороді вартість "квадрату" зросла вже до 42 800 гривень.

Ціни на квартири в Києві пішли на спад: скільки коштує нерухомість у столиці на початку листопада

Ще у жовтні ціна квадратного метра нерухомості у столиці закріпилася на позначці 49 тисяч гривень. Починаючи з липня, ціни зростатимуть. Однак після того, як наприкінці жовтня відновилися масові ракетні атаки на столицю та почалися відключення електрики, ціни на столичну нерухомість почали падати відповідно після падіння попиту.

Середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва у листопаді 2022 року варіюється від 29 700 до 108 900 гривень за квадратний метр, залежно від району.

Ціни на квартири в Києві пішли на спад: скільки коштує нерухомість у столиці на початку листопада

Найдорожче житло на сьогоднішній день у Печерському районі – 108 900 гривень за квадратний метр. Далі йде Шевченківський район – 50 600 гривень за квадратний метр, Подільський – 54 700 гривень за квадратний метр, Голосіївський – 47 300 гривень за квадратний метр, й замикає п'ятірку найдорожчих цін на нерухомість Святошинський район – 42 500 гривень за квадратний метр.

Найдешевші варіанти квартир пропонують на лівому березі столиці. У Дніпровському районі пропонують житло вартістю 37 500 грн. за кв.м, у Дарницькому районі квадратний метр коштує від 32 800 грн, у Деснянському – 29 700 грн.

Середній цінник на квартири залишається у Солом'янському районі – 39 000 гривень за квадратний метр та Оболонському – 38 100 гривень за квадратний метр.

Раніше повідомлялося, скільки коштують квартири у новобудовах у західних регіонах України.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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