Минфин отчитался о первом месяце работы «кассовых аппаратов в смартфоне»

За месяц работы бесплатного фискального приложении от ГНС зарегистрировали и применили программный регистратор расчетных операций 399 компаний, которые зарегистрировали почти 32 тысяч ПРРО. Об этом говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что фискализировали около 12 млн чеков. При этом более 95% зарегистрированных программных РРО используются финансовыми компаниями.

«Такие статистические данные, которые мы имеем почти за месяц работы ПРРО, свидетельствуют именно о готовности бизнеса работать в легальном поле, показывать свои реальные доходы, применяя программные РРО как простое и доступное средство, созданное и предоставленное государством», — говорится в сообщении.

Напомним

С 1 августа 2020 вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения.

Уже с 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 такая обязанность возникает для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Учитывая, что нормы об обязательной фискализации вступят в силу через пять месяцев после запуска ПРРО, у всех есть возможность провести апробацию новых моделей РРО, приобрести опыт в использовании, принять участие в выявлении их «слабых» и «сильных» сторон и совершенствовании в соответствии с потребностями пользователей и участников рынка.