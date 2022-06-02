Через 8 месяцев полностью будет перекрыт импорт роSSийских нефтепродуктов, - экономист Михаил Крутихин

В результате полного отказа от нефтепродуктов со стороны Евросоюза, добыча нефти уже к концу года сократится на 20-30%.

Так эмбарго на роSSийскую нефть в интервью Ольге Волковой в эфире канала «Утро Февраля» прокомментировал экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.