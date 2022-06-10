Госстат оценил падение ВВП Украины в первом квартале более чем на 15%

Реальный валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2022 года упал на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Как изменился ВВП

По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, падение ВВП в первом квартале 2022 года оценивается в 19,3% (с учетом сезонного фактора).

Прогнозы по ВВП

Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что реальный ВВП Украины в 2022 году может снизиться по меньшей мере на треть.

Согласно обнародованному в начале апреля прогнозу, Всемирный банк ожидает падения ВВП Украины в 2022 году на 45,1%. До вторжения РФ банк ожидал в текущем году роста украинской экономики на 3,2%.