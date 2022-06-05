Переквалификация специалистов: уволенных с работы украинцев заставят сменить профессию

В Украине нужны немедленные и кардинальные изменения на рынке труда. Темпы роста безработицы достигли критических показателей. Единственное, что может помочь в этой ситуации – массовая переквалификация специалистов.

Грядет массовая переквалификация специалистов: уволенных украинцев заставят сменить профессию

Такой мыслью поделился в своем Telegram-канале "Железный нардеп" народный депутат Ярослав Железняк.

Безработица в Украине растет ускоренными темпами. Экономика страны в ее сегодняшнем состоянии не может обуздать эту проблему. Кризис перепроизводства некоторых специалистов, который наметился еще в довоенное время, сейчас чрезвычайно обострился.

Стране не нужны многочисленные отряды гуманитариев, правоведов и прочих мелкотравчатых "белых воротничков", которые надеялись скоротать годы до пенсии на каких-нибудь необременительных, хоть и не очень прибыльных, должностях.

Грядет массовая переквалификация специалистов: уволенных украинцев заставят сменить профессию

Многие из них с началом войны оказались выброшенными за борт и пополнили ряды безработных. Причем темпы роста безработицы за истекший месяц значительно ускорились.

"По безработице страшная цифра: если в апреле увольнение персонала проводило 3%, то уже в мае 8% опрошенных", - пишет Железняк, ссылаясь на опрос украинского бизнеса, который был проведен Европейской бизнес ассоциацией.

При этом нет надежды на то, что в ближайшее время эта статистика улучшится, считает нардеп. Наоборот, маховик безработицы только набирает скорость, и с каждым месяцем он будет вращаться все быстрее.

"Все неофициальные источники показывают, что безработица у нас будет расти. И здесь нужно начинать программы по переквалификации. Запас бизнеса за 100 дней значительно иссяк", - утверждает нардеп.

Поэтому в стране нужно немедленно начинать массовую переквалификацию специалистов. Людей нужно обучить тем специальностям, которые будут реально востребованы на отечественном рынке труда в ближайшие годы. Очевидно речь идет, в первую очередь, о технарях: строителях, водителях, IT-специалистах, логистах, работниках промышленных предприятий.

Напомним, беженцы из Украины могут рассчитывать получить работу в Венгрии. Но при этом условия труда для иностранцев там весьма жесткие, а зарплата специалистов не намного выше той, что платят в Украине.


Марченко Любов, Тудей





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