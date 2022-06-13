Зарплаты IT-специалистов в Украине стали занижать

Работодатели, пользуясь тотальной безработицей и дефицитом вакансий на украинском рынке труда, стало сильно занижать зарплаты IT-специалистов. Кроме того, граждан, проживающих в Украине, IT-компании вообще неохотно берут на работу, предпочитая им тех, кто находится за границей.

Об этом написала гневный пост рекрутер и HR-менеджер Softengi Анна Коробова. Свои выводы она сделала на основании наблюдений за сетью LinkedIn.

Девушка говорит, что руководство IT-компаний, пользуясь тем, что в Украине сейчас беспрецедентный уровень безработицы, бессовестно занижает зарплаты на вакансиях, которые предлагаются специалистам.

Анна допускает, что в первый-второй месяц войны все были растеряны и не знали, что будет с их бизнесом. Кому-то пришлось срочно менять локацию. Однако этим и исчерпываются "лишения", выпавшие на долю топ-менеджеров таких компаний. И теперь они как работали, так и продолжают работать.

"Тогда объясните мне, какого черта вы пользуетесь ситуацией в стране и ставите зарплаты, которые просто не совместимы со здравым умом. То есть человек, проработавший, например, 5 лет в своей нише, имея уже определенный багаж знаний, опыт, стабильную заработную плату в $3000 сейчас видит, что с его же опытом и знаниями компании предлагают $800. Вы серьезно?", - негодует рекрутер.

А недавно она вообще наткнулась на предложение, в котором целому сеньору за работу предлагают всего 1000 долларов. Это в то время, как обычно зарплаты таких профи стартуют от 2500 тысяч долларов. Да и то это – самые скромные предложения.

При этом сами компании, как правило, не понесли из-за войны никаких финансовых потерь. И такой грабеж на зарплатах классных специалистов нельзя оправдать ничем.

При этом рекрутер подметила еще одну особенность, проявившуюся с началом войны. Украинские работодатели предпочитают искать сотрудников не в нищей Украине, а в преуспевающей Европе, объясняя это нестабильностью нынешней ситуации.

"Сегодня он работает, а завтра нет, потому что ракета может прилететь в его дом, есть риски", - оправдываются топ-менеджеры.

Эти четыре месяца войны стали для нее горьким прозрением и разочарованием, признается Анна. Разочарованием – в тех, кто заправляет украинским IT-бизнесом, ибо ни о каком патриотизме и поддержке соотечественников здесь и не слышали.

Ее пост за пару дней собрал несколько сотен откликов. В том числе, и от самих работников IT-отрасли. Одни считают, что девушка абсолютна права, ибо им самим пришлось столкнуться с таким положением вещей.

Другие убеждены, что это нормальные рыночные отношения. Если люди согласны работать за низкую зарплату, то вовсе ни к чему руководству обещать им больше.

Есть также те, кто не поверил, что такие расценки возможны, ибо сам пока с этим не сталкивался.

Впрочем, ситуация в IT-отрасли отражает общую тенденцию на украинском рынке труда. С начала войны зарплаты в Украине сократились на величину от 10 до 50%. Не удивительно, что работодатели активно пользуются возможностью, которую предоставила им война. Как бы это цинично ни звучало.