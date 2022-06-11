ИТ-специалисты в Украине: государство профинансирует подготовку 60 тысяч специалистов

В Украине государство обязуется дать деньги на подготовку 60 тысяч новых ІТ-специалистов. Молодые и не очень молодые люди смогут получить государственный грант для обучения на курсах подготовки специалистов для ІТ-отрасли. Кроме того, государство финансово поддержит стартапы в этой области в начале их разработки.

О таких ближайших перспективах отечественной ІТ-отрасли рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По словам главы правительства, Украина и так не отстает в сфере ІТ ни по количественному составу специалистов, ни по качеству их разработок. Только за прошлый год в украинскую ІТ-отрасль пришло около 50 тысяч новобранцев. Однако рынок ІТ-услуг, которые предоставляет Украина, очень велик, и работа на нем найдется всем. Так что сегодня немало украинских компаний такого профиля испытывают нехватку специалистов.

При этом ІТ-отрасль требует минимальных вложений в основные фонді. Это не завод, который нужно построить с нуля и вложить в его запуск миллионы долларов. Отрасль ІТ показала свою высокую эффективность при минимальных вложениях.

Поэтому, правительство намерено уже в этом году профинансировать подготовку 60 тысяч новых ІТ-специалистов. Для этого государство выделит гранты, которые можно потратить только для обучения на ІТ-курсах.

"Украинцы, желающие получить квалификацию junior developer или графический дизайнер, или другую техническую специальность смогут получить грант, который можно будет потратить только на обучение на ІТ-курсах. Государство выделит финансирование для 60 тысяч украинцев, которые смогут после этого найти работу в этой сфере", - поделился планами Шмигаль.

Еще одно направление поддержки IT-отрасли – соучастие государства в финансировании отраслевых стартапов.

"Украинский Фонд поддержки стартапов будет выкупать долю у вновь созданных компаний. Целевая аудитория программы — это начинающие ИТ-предприниматели, которые вынашивают идею создания технологического стартапа и ищут финансирование на стадии создания тестовой модели. Деньги можно направлять только на развитие, найм сотрудников, подготовку модели и начальное финансирование", - сообщил премьер-министр.

Несмотря на финансовые затруднения, государство готово выделить на это 10 миллиардов гривен. Приоритет будут иметь компании, ориентированные на экспорт.

Напомним, несмотря на войну, зарплата занятых в сфере IT украинцев почти не уменьшилась. В то же время во многих других сферах заработки упали почти вдвое.