6 банков получили рефинанс от Нацбанка на 905 миллионов

7 августа Нацбанк предоставил для 6 банков рефинансирование на срок до 84 дней на сумму 905,3 млн грн под 6%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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«Нацбанк сообщает, что 7 августа 2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 6-ти банков на общую сумму 905,3 млн грн по процентной ставке в размере 6% годовых», — говорится в сообщении.

Напомним

31 июля НБУ предоставил рефинансирование на срок до 84 дней под 6% годовых для «Банка 3/4» (262 млн грн) и Аккордбанк (250 млн грн).

24 июля НБУ дал четырем банкам 816 млн грн рефинанса на срок до 84 дней под 6% годовых. Соответствующие займы получили ИНГ Банк (600 млн грн), Мисто Банк (125 млн грн), Радабанк (70 млн грн), УБРР (21 млн грн).