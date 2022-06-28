Банки вложили в депозитные сертификаты Нацбанка рекордные 207 миллиардов

Объем покупки банками депозитных сертификатов овернайт Национального банка Украины на прошлой неделе достиг исторического максимума: 23 июня они приобрели их на 199,98 млрд грн, а в пятницу, 24 июня — на 206,83 млрд грн. Об этом сообщает Бизнес.Цензор.

Банки вложили в депозитные сертификаты Нацбанка рекордные 207 миллиардов

По данным НБУ, ежедневно депсертификаты покупали 63 банка из 68 действующих в стране, а в прошлую среду — 65.

По подсчетам агентства, предыдущий исторический максимум покупки депсертификатов был установлен 16 мая, когда он составил 196,45 млрд грн.

Что касается кредитов рефинансирования, то на прошлой неделе один банк трижды брал овернайт кредит на 20 млн грн, а в пятницу один банк привлек годовой кредит на 1,94 млрд грн, что почти повторяет ситуацию на прошлой неделе, когда один банк дважды привлекал на ночь. 20 млн грн, а один — 1,8 млрд грн в год.

Напомним

Национальный банк 23 июня профинансировал госбюджет через покупку «военных» облигаций на 35 млрд грн, увеличив их портфель до 225 млрд грн, в том числе в июне на 105 млрд грн.

Национальный банк 9 июня произвел выкуп военных облигаций на 70 млрд грн для увеличения эмиссионного финансирования госбюджета.

По состоянию на 10 июня 2022 г. портфель военных облигаций в собственности Нацбанка составляяд 190 млрд грн. В частности, в марте Нацбанк приобрел военные облигации на сумму 20 млрд грн, в апреле и мае — по 50 млрд грн, а за 9 дней июня — 70 млрд грн.

Как писал «Минфин», 2 июня правление НБУ повысило учетную ставку с 10% до 25%, ожидая среди прочего, что после этого Министерство финансов увеличит ставку по ОВГЗ, что в свою очередь увеличит рыночный спрос на эти госбумаги и соответственно снизит потребность в эмиссионном финансировании Нацбанком госбюджета.





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