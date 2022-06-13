Государство не спешит забирать активы роSSийских банков, хотя средств Госбюджета катастрофически не хватает

Решение СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ действует с 19 мая, информирует ZN.ua.

Государство не спешит забирать активы роSSийских банков, хотя средств Госбюджета катастрофически не хватает
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Несмотря на то, что Госбюджет нуждается в деньгах как никогда, правительство не спешит с конфискацией активов роSSийских банков в Украине. Еще 19 мая 2022г. вступило в силу решение СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РоSSийской Федерации и его резидентов, в том числе банков с роSSийским капиталом. Сроки его выполнения подошли к концу и редакция ZN.UA направила запрос к главному исполнителю "банковской конфискации" Фонда гарантирования вкладов физических лиц, как понятно из ответа - процесс далек от завершения из-за неторопливости правительства.

В частности, в ФГВФЛ нам сообщили, что: "с целью обеспечения надлежащего выполнения вышеупомянутых нормативных актов, Фондом в сжатые сроки были подготовлены и направлены письма в Национальный фонд инвестиций Украины; Министерство экономики Украины; Национальный банк Украины; НКЦБФР; Кабинет Министров Украины. А также внесены и утверждены соответствующие изменения в реестр акцептованных требований кредиторов ПИБа и МРБ.

Во исполнение поручения КМУ Фонд со своей стороны разработал проект порядка передачи ГП «Национальный фонд инвестиций Украины» принудительно изъятых активов. В рамках работы рабочей группы проект согласовывается и дорабатывается. Наконец, Порядок передачи принудительно изъятых активов ГП «Национальный фонд инвестиций Украины» должен быть утвержден Кабинетом министров Украины».

Напомним, что речь идет о высоколиквидных финансовых активах банков (остатки средств на счетах и ОВГЗ), после изъятия которых в распоряжение государства должно быть направлено около 23 млрд. грн.

Ольга Белай, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов, так прокомментировала ситуацию:

«С инициативой по принудительному изъятию финансовых активов МР Банка и Проминвестбанка Национальный банк Украины вышел уже в начале марта этого года. Подобная процедура до этого в нашей стране не применялась, поэтому процесс наработки механизма ее реализации требовал времени. На момент принятия Решения Совета Национальной безопасности и обороны Украины и Указа Президента Украины от 11.05.2022, которым решение вводилось в действие, мы уже имели понимание, какие шаги нужно предпринять со стороны Фонда для его выполнения, и предварительный план действий, который сегодня полностью готов. Ввиду беспрецедентности решения к реализации этой инициативы фактически привлечен весь государственный аппарат. На сегодняшний день работает рабочая группа, в которую кроме Фонда привлечены представители министерства экономики, министерства финансов, НБУ и других. Хочу заверить, что Фонд готов обеспечить передачу активов в определенном Решением СНБО и Указом Президента объеме в кратчайшие сроки».

Так что мяч в решении этого вопроса на стороне правительства и сейчас непонятно, почему он не спешит забрать в пользу государства дополнительные средства.


Середа Елена, ZN.ua





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