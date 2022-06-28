Инвесторы за неделю вывели из криптофондов активы на $423 млн

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов за период 18-24 июня составил максимальные в истории $423 млн. Подобные расчеты привели аналитики CoinShares, пишет Forklog.

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Падение биткоина и вывод крипты

Указанные данные охватили падение цены биткоина ниже психологического уровня в $20 тыс. Предыдущий антирекорд по потокам в криптофонды составлял $198 млн. Он датируется январем 2022 года.

В относительном выражении ситуация выглядела лучше — AUM сократился на 1,2%, в то время как в период пика криптозимы 2018 года недельное снижение показателя достигало 1,6%.

Данные: CoinShares

Почти весь объем выведенных средств пришелся на продукты на базе биткоина. Отток средств в $453 млн фактически нейтрализовал все поступления с начала года. Подобному исходу способствовало сокращение активов под управлением фонда Purpose Bitcoin ETF на $490,7 млн.

По другим биткоин-продуктам наблюдалась смешанная динамика. $15 млн инвесторы вложили в медвежьи фонды. Драйвером стал запуск ProShares Short Bitcoin Strategy ETF, который предоставил возможность участия в такой стратегии.

Ethereum-фонды спустя 11 недель негативной динамики зафиксировали приток средств в размере $11 млн.