Канада заблокировала активы РФ на 328 млн долларов

Средства находились на роSSийских счетах или фигурировали в сделках с участием попавших под санкции лиц, информирует ZN.ua.

Канада заблокировала активы РФ на 328 млн долларов

Канада заблокировала активы РФ на 412,1 млн канадских долларов ($328,6 млн). В частности, речь идет об активах, находившихся на роSSийских счетах или фигурировавших в соглашениях с участием подсанкционных лиц, которые попали под ограничения, введенные из-за вторжения РоSSии в Украину. Об этом сообщает канадская полиция.

«С 24 февраля по 7 июня активы в Канаде на общую сумму, примерно эквивалентную 123 031 866,85 канадских долларов, были заморожены, а транзакции на общую сумму, примерно эквивалентную 289 090 090,74 канадских долларов, были заблокированы», - сообщает полиция.

Учитывая ограничения в соответствии с Законом о конфиденциальности, полиция не может предоставить дополнительную информацию относительно этих цифр. Однако отмечается, что информация будет периодически обновляться.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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