В Украине арестовали активы роSSийского олигарха на сумму более 50 млн грн

Арестованы корпоративные права предприятия, являющиеся одними из крупнейших производителей минеральной воды в Украине, информирует ZN.ua.

В Украине арестовали 53,4 млн грн активов предприятия роSSийского олигарха, сообщили в Офисе генпрокурора. Средства и ценные бумаги были арестованы в рамках дела по легализации имущества, полученного преступным путем.

«По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины на общую сумму свыше 53,4 млн. грн. Это ценные бумаги и денежные средства, являющиеся частью уставного капитала предприятий, бенефициарным собственником которых является роSSийский олигарх», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что роSSийский олигарх с бизнесменами заключили сделки по продаже корпоративных прав. Таким образом, они пытались избежать возможных санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

Досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства по факту легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).





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